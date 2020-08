Aumentano i morti sul lavoro nel 2020. Boom di infortuni nella sanità (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 2020 è stato un anno nero anche per le morti bianche sul lavoro. Una piaga non nuova per il nostro Paese, ma che nell’anno dell’epidema da Covid-19 assume una dimensione ancora più drammatica come ricorda l’ultimo rapporto Inail. Sono 719 i decessi complessivi, pari al 19,5% in più rispetto a quelli dello scorso anno e il loro numero è assai più numeroso nel Nord Ovest che nel resto d’Italia (in queste regioni i casi mortali ammontano a 265). Come fanno sapere dall’Istituto l’incremento è influenzato dal numero dei decessi avvenuti e protocollati al 31 luglio 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo. Non a caso sono le professioni sanitarie quelle a pagare il prezzo più alto: solo tra i medici le ... Leggi su giornalettismo

