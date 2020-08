Antonio Candreva, grave lutto per il campione dell’Inter: “Sarai sempre con me” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il centrocampista dell’Inter Antonio Candreva nelle scorse ore ha perso l’amato papà Marcello, che da oltre un anno era gravemente malato. Antonio Candreva ha perso nelle scorse ore l’amato padre Marcello, gravemente malato da oltre un anno come riferito lo scorso aprile dallo stesso centrocampista dell’Inter durante una diretta social con i canali dell’Inter. “Non … L'articolo Antonio Candreva, grave lutto per il campione dell’Inter: “Sarai sempre con me” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

