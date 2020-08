Adele nel mirino social: gli utenti non perdonano il suo comportamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo che la cantante inglese, Adele, ha postato uno scatto sui suoi social è scattata una polemica nei suoi confronti dai toni molto forti. Adele (fonte Instagram @Adele)Le polemiche sembrano non fermarsi e pare che stiano coinvolgendo l’intero mondo di Twitter. A finire al centro delle critiche è uno scatto postato dalla cantante sui suoi social, in cui l’artista per festeggiare il Carnevale di Nothing Hill ha deciso di reinterpretare a suo modo la cultura giamaicana. Infatti nella foto appare con una acconciatura tipicamente afro – i bantu knots – e un bikini con la bandiera giamaicana. Inultile a dirlo questo ha scatenato la reazione del popolo di Twitter che ha criticato la cantante, sostenendo di essersi appropriata culturalmente di una ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Adele nel Adele totalmente trasformata: non solo magrissima, ma quel dettaglio non passa inosservato SoloGossip.it Adele in bikini con bandiera giamaicana fa infuriare la polemica social (FOTO)

Adele in costume mostra il suo fisico perfetto ma scoppia la polemica

Adele è andata a finire suo malgrado in tendenza su Twitter dopo aver postato una foto in costume con la quale mostrava il suo fisico perfetto per celebrare il Notting Hill Carnival. Sui social networ ...

