Sorelline morte schiacciate da un albero a Marina di Massa: il cordoglio del governatore Rossi (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente della Regione Toscana si stringe alla famiglia torinese, e di origine marocchina, delle due bambine che hanno tragicamente perso la vita a Marina di Massa. Su tutta la Toscana si è abbattuta un'ondata di maltempo tipica del periodo estivo e soprattutto delle estati di questi ultimi anni Leggi su firenzepost

