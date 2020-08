Roberto Benigni show a Bari: "Sindaco, ci baciamo in bocca e ci mischiamo il Covid" (Di domenica 30 agosto 2020) Roberto Benigni dà spettacolo al Bifest 2020 di Bari appassionando il pubblico con un irriverente siparietto tra riso, patate e cozze e la richiesta di un bacio audace al Sindaco. "La Puglia è il più bel set cinematografico d'Europa": Roberto Benigni ha esordito così durante il suo show al Bifest 2020, il festival internazionale del cinema che si tiene a Bari da più di dieci anni. E con un siparietto, ha parlato anche del Covid invitando il Sindaco a dargli un bacio sulla bocca per un contagio immediato e appassionato. È salito sul palco e ha salutato il pubblico in barese, dicendo "Auè, baresi come stat?". Così Roberto ... Leggi su movieplayer

