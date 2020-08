Retroscena Mattarella, "quasi un colpo di Stato". Terremoto dopo il voto, il piano del Colle: così sbarrerà la strada a Salvini e Melon (Di domenica 30 agosto 2020) Un piano pronto al Quirinale per "sbarrare la strada" a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L'esito del referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre, abbinato a una tornata significativa delle regionali (sei regioni al voto, il centrodestra sogna un clamoroso 5-1), si presta a molteplici letture e scenari. Se vinceranno i "No" e la misura-bandiera del Movimento 5 Stelle verrà respinta, si genererà innegabilmente uno tsunami in grado di travolgere (in abbinata con la possibile sconfitta delle amministrative) la già fragile tenuta della maggioranza giallorossa. Ma anche se, viceversa e come prevedibile, dovessero avere la meglio i "Sì", i grillini tirerebbero un sospiro di sollievo ma il centrodestra potrebbe andare alla carica chiedendo a Sergio ... Leggi su liberoquotidiano

