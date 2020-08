PAM! Privatissima. Arte Modena: la mostra in tre sedi (Di domenica 30 agosto 2020) AM! Privatissima. Arte Modena 2020 inaugura il 5 settembre. La mostra in tre sedi: Palazzo Piella a Castelfranco Emilia, Palazzo Ducale a Pavullo nel Frignano e Torrione medievale a Castelnuovo Rangone Comuni di Pavullo nel Frignano, Castelfranco Emilia e Castelnuovo Rangone presentano, dal 5 settembre al 7 novembre 2020, “PAM! Privatissima. Arte Modena 2020”, mostra… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

C’è anche Pavullo, oltre a Castelfranco e Castelnuovo, tra le location scelte per mostrare le opere di trenta artisti locali contemporanei.

