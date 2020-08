NASCAR Daytona 400: prima vittoria per Byron (Di domenica 30 agosto 2020) Tutti si aspettavano il risultato a sorpresa nella Daytona 400 della NASCAR, e alla fine c’è stato. Nell’ultima gara della Regular Season, William Byron ottiene la prima vittoria in carriera, ed il lasciapassare per i playoff. Il giovane alfiere della Hendrick Motorsports sorpassa Denny Hamlin alla ripartenza in overtime, sfruttando la spinta del compagno di team Chase Elliott. Hamlin finisce terzo, mostrando ancora una volta la sua grande abilità sui superspeedway. Non a caso, è il vincitore di ben tre edizioni della Daytona 500. Ma nella notte della 400 miglia, la sa abilità non è sufficiente per tornare in victory lane. Poco male, visto che è già qualificato per i playoff.. Martin Truex Jr finisce la gara in quarta ... Leggi su sport.periodicodaily

WinWithMalliard : RT @LiveGPit: #NASCAR Daytona 400: William Byron vince per la prima volta in carriera Di @luca_pelle2508 - LiveGPit : #NASCAR Daytona 400: William Byron vince per la prima volta in carriera Di @luca_pelle2508 - alexsecchi83 : RT @P300it: Nascar | Byron vince a Daytona e si qualifica ai playoff. Johnson out ? di Andrea Gardenal ?? - federicob95 : RT @P300it: Nascar | Byron vince a Daytona e si qualifica ai playoff. Johnson out ? di Andrea Gardenal ?? - OA_Sport : NASCAR 2020, Cup Series Daytona 400: William Byron vince per la prima volta in carriera -