MLS, Pepito Rossi torna al gol: l’ultima rete era del 2018 ai tempi del Genoa (Di domenica 30 agosto 2020) Giuseppe Rossi torna al gol in MLS. L’attaccante, dopo i numerosi infortuni che ne hanno condizionato la carriera, è tornato a segnare a distanza di ormai due anni. Pepito ha segnato la sua prima rete nel campionato nordamericano con la maglia del Real Salt Lake nella partita casalinga contro i Portland Timbers, poi terminata 4-4. L’ultima rete di Rossi risaliva alla stagione 2018, con la maglia del Genoa in Serie A. Leggi su sportface

Giuseppe Rossi ha trovato un goal che gli mancava dal 2018. Aiutando il Real Salt Lake, sotto di 2 reti al 90', a ottenere un insperato 4-4. Signore e signori: Giuseppe Rossi. Pepito is back. Negli St ...

