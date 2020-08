Miranchuk: “È ora di realizzare il mio sogno. Il mio non è un addio” (Di domenica 30 agosto 2020) Miranchuk viaggia verso l’Atalanta e, sul profilo Twitter della Lokomotiv Mosca, ormai suo ex club, rilascia le sue prime impressioni: “Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme a voi abbiamo vinto tutto. Con un’anima pura, voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e facili. È ora di realizzare il mio sogno. So che vi preoccuperete per me. E io sarò con voi. Non vi sto dicendo addio! Ci rivediamo!”. Лёша Миранчук: «Настало время пойти за мечтой. Я ... Leggi su alfredopedulla

