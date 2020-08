Migranti, Meloni: «La Lamorgese vive su un altro pianeta, è un governo di pazzi irresponsabili» (Di domenica 30 agosto 2020) «Sbarchi continui, hotspot al collasso e la Sicilia invasa da immigrati clandestini. Ma per il ministro dell’Interno non esiste alcuna emergenza. Lamorgese, ma in che pianeta vivi?». È la domanda provocatoria della leader di FdI, Giorgia Meloni. Una domanda che nasce dalla follia di un governo che chiude gli occhi davanti a una situazione che diventa di giorno in giorno sempre più incandescente. La gente è esasperata, a Lampedusa c’è rabbia, la protesta è forte. Tutti accusano Conte e la sua ammucchiata di una gestione pessima dell’immigrazione. Meloni: il governo mette a rischio gli italiani Porti spalancati, buonismo da mercato. A sinistra e nei Cinquestelle regna l’ipocrisia. «Scandaloso: tre immigrati ... Leggi su secoloditalia

