Maxi sbarco a Lampedusa, arrivati altri 450 migranti: 'Siamo in ginocchio' (Di domenica 30 agosto 2020) migranti, il Tar sospende l'ordinanza Musumeci. Il Governatore: 'Verifiche nei centri accoglienza' 27 agosto 2020 Nella notte un barcone con centinaia di migranti a bordo, circa 450 secondo una prima ... Leggi su today

Agenzia_Italia : Maxi sbarco di migranti a Lampedusa, in 450 su un peschereccio - AnnaMaritati : RT @ag_notizie: Maxi sbarco, Musumeci: 'Conte convochi il Consiglio dei ministri, non costringete a proclamare scioperi' - ag_notizie : Maxi sbarco, Musumeci: 'Conte convochi il Consiglio dei ministri, non costringete a proclamare scioperi'… - AnnaMaritati : RT @ag_notizie: Arriva un peschereccio con 450 migranti: divampa la protesta al porto - ag_notizie : Arriva un peschereccio con 450 migranti: divampa la protesta al porto -