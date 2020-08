La modella di Gucci fa il saluto romano e scatta il “linciaggio” degli antifascisti sulla rete (Di domenica 30 agosto 2020) La modella armena Armine Harutyunyan, nuova testimonial della casa di moda Gucci, ha fatto molto parlare di sé per la sua bellezza fuori dai canoni. Armine, infatti, si è attirata nelle scorse settimane le sgradite attenzioni social di molti haters che, per criticare il suo aspetto, molto spesso l’hanno insultata e resa vittima di una vera campagna di body shaming. La modella vittima di body shiming Adesso la modella di Gucci è nuovamente al centro di polemiche sui social ma questa volta non per il suo aspetto fisico. La pietra dello scandalo è una foto del suo account Instagram, che conta ben 61mila followers. L’immagine, che risale a giugno, raffigura Armine mentre si esibisce in un saluto romano davanti all’Altare della ... Leggi su secoloditalia

