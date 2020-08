Formula 1 – Vettel motivatore a Spa: “inutile essere frustrati, ma non possiamo aspettarci miracoli” (Di domenica 30 agosto 2020) La Ferrari non è riuscita a brillare a Spa: Vettel ha chiuso il suo Gp del Belgio al 13° posto, mentre Leclerc non è riuscito a far meglio del 14°, dopo un inizio di gara che sembrava positivo. Pool/Getty Images“Da una parte ovviamente Spa è una delle piste più sensibili per quanto riguarda la potenza e noi fatichiamo, d’altro canto eravamo dietro di altre macchine che solitamente sono dietro di noi, penso e spero che possa essere qualcosa legato alla pista di Spa, ma dobbiamo lavorare sodo per fare il meglio possibile, restare uniti, dobbiamo concentrarci sulle gare delle prossime settimane, dobbiamo anche essere realisti e non aspettarci miracoli, il pacchetto è quello che è, dobbiamo vedere i lati positivi anche se al momento non sono molti“, ... Leggi su sportfair

Gazzetta_it : GP del Belgio, trionfa ancora Hamilton. Ferrari disastrose: Vettel 13°, Leclerc 14° - SkySportF1 : .@Charles_Leclerc e #Vettel spiegano Spa alla vigilia del #BelgianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportli26181512 : Formula 1, Vettel: 'Impossibile fare miracoli a Spa con questa Ferrari': Sebastian Vettel commenta il deludente GP… - MrWulitang : RT @Gazzetta_it: GP del Belgio, trionfa ancora Hamilton. Ferrari disastrose: Vettel 13°, Leclerc 14° - sportface2016 : #F1, la classifica all-time delle vittorie: #Hamilton a -2 da #Schumacher #BelgianGP -