Elite Squad associa la simbologia del movimento Black Lives Matter a un complotto terroristico, Ubisoft chiede scusa (Di domenica 30 agosto 2020) Tom Clancy's Elite Squad è un titolo mobile, pubblicato su iOS e Android questa settimana, ma in poco tempo ha già causato la sua prima controversia e, purtroppo, non è qualcosa di leggero.Il filmato iniziale del gioco, visibile in fondo alla notizia, pone le basi della storia: un'organizzazione terroristica, chiamata UMBRA, cerca di conquistare il pianeta indebolendo i governi, tramite la creazione di gruppi di protesta e movimenti popolari. Tali gruppi sovversivi vengono simboleggiati da un "pugno chiuso rivolto verso l'alto" ed è proprio questa la causa della controversia.Il pugno innalzato è un simbolo molto spesso utilizzato nei movimenti anti-razzismo e da poco è tornato in auge come emblema del movimento Black Lives Matter, tutt'ora ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #EliteSquad associa la simbologia del movimento #BlackLivesMatter a un complotto terroristico, #Ubisoft si scusa. - GamingTalker : Tom Clancy’s Elite Squad, Ubisoft si scusa e dichiara che rimuoverà il pugno nero alzato del filmato introduttivo… - Johnlord_Croft : @WagnerThomazoni Seria o Elite Squad, pra mobile? - MiguelBugalski : @Drope_2000 Elite squad, algo assim - SuperKikachu : @broonaIanz @lgqueiroga É o Elite Squad, aquele mobile -

Ultime Notizie dalla rete : Elite Squad Tom Clancy’s Elite Squad: Ubisoft si scusa per il “pugno nero alzato” Game Legends Elite Squad associa la simbologia del movimento Black Lives Matter a un complotto terroristico, Ubisoft chiede scusa

Tom Clancy's Elite Squad è un titolo mobile, pubblicato su iOS e Android questa settimana, ma in poco tempo ha già causato la sua prima controversia e, purtroppo, non è qualcosa di leggero. Il filmato ...

Tom Clancy’s Elite Squad, Ubisoft si scusa e dichiara che rimuoverà il pugno nero alzato del filmato introduttivo

Tom Clancy’s Elite Squad, un titolo free-to-play per mobile disponibile da pochissimi giorni che vede combattere protagonisti di serie di casa Ubisoft come Rainbow Six Siege, Ghost Recon, The Division ...

Tom Clancy's Elite Squad è un titolo mobile, pubblicato su iOS e Android questa settimana, ma in poco tempo ha già causato la sua prima controversia e, purtroppo, non è qualcosa di leggero. Il filmato ...Tom Clancy’s Elite Squad, un titolo free-to-play per mobile disponibile da pochissimi giorni che vede combattere protagonisti di serie di casa Ubisoft come Rainbow Six Siege, Ghost Recon, The Division ...