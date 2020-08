Dal Cotugno: «Si stanno esaurendo i posti di terapia sub intensiva». (Di domenica 30 agosto 2020) L’ospedale Cotugno scrive all’Unità di Crisi della Regione Campania e lancia un allarme: «Si stanno esaurendo i posti di terapia sub intensiva». Lo racconta Repubblica Napoli, che aggiunge che a Palazzo Santa Lucia sono pronti ad aumentare i posti letto Covid per contrastare la ripresa dei contagi dovuta ai rientri dalle vacanze. In virtù dei controlli su chi rientra dalle ferie, i positivi in Campania continuano ad emergere. La nostra regione è seconda in Italia, da due giorni, per numero di contagi (dopo la Lombardia) e dunque è necessario monitorare la situazione negli ospedali napoletani. Il quotidiano dà i numeri dei ricoveri al Cotugno: 17 in degenza ordinaria, 15 in ... Leggi su ilnapolista

Positivi al Covid-19 nel noto minimarket-salumeria di Salvator Rosa

Il Coronavirus torna a fare capolino a Salvator Rosa, strada che ha già pagato un prezzo carissimo al Covid-19 con un decesso acclarato nel mese di marzo ed un altro sospetto. Questa volta il contagi ...

