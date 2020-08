Crotone, esplode un barcone di migranti: ci sono morti, feriti anche 2 militari (Di domenica 30 agosto 2020) Momenti di apprensione e paura al largo di Crotone, dove un barcone di migranti è andato a fuoco. Viene riferito che sono numerose le persone a bordo e, a seguito dell’esplosione, e alcune sono morte, mentre proseguono le ricerche per altri dispersi. feriti anche alcuni militari della Guardia di Finanza che stavano assistendo le operazioni di soccorso. esplode barcone di migranti: dispersi e feriti La notizia è battuta in questi minuti da numerose agenzie, ma sono numerosi anche i contributi video da chi si trova nella zona di Praialonga, località in provincia di Crotone. Dai video, è possibile ... Leggi su thesocialpost

fanpage : Esplosione a largo di #Crotone, ci sarebbero 6 dispersi, due finanzieri feriti #30agosto - Corriere : Barca con migranti prende fuoco ed esplode a largo di Crotone. Si temono vittime - Corriere : Barca con migranti prende fuoco ed esplode a largo di Crotone. Si temono vittime - ChriLeblanc : Migranti, a Crotone esplode un barcone durante i soccorsi. Quattro morti e due dispersi - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 UPDATE Migranti, a Crotone esplode un barcone durante i soccorsi. Cinque feriti gravi, si temono dispersi… -