Ardea, spaventoso incendio nella notte: fiamme minacciano case e un campeggio (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) Ardea svegliata nuovamente dal fuoco. Un vasto incendio è scoppiato nella notte lungo Viale Marino a Tor San Lorenzo arrivando a minacciare case e un campeggio della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i mezzi della Protezione Civile per cercare di domare il rogo. Seguiranno aggiornamenti 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Presunti legami con il rogo dello scorso anno. E’ in questo senso che stanno andando le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, guidati dal Capitano Giulio Pisani, per scoprire cosa ci sia ...Un terribile incendio è divampato nella notte al confine tra Ardea e Pomezia. A fuoco – per cause ancora da accertare – un deposito di gomme per auto e mezzi industriali situato in Via di Valle Caia.