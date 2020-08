‘Amici 20’, uno dei ballerini più amati della scorsa edizione si ripresenta ai casting per tornare nella scuola! (Di domenica 30 agosto 2020) Una seconda possibilità spetta a tutti. E ha deciso di concedersela anche Federico Pietrucci. L’allievo della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, che i più appassionati del talent di Canale 5 ricorderanno senz’altro, tornerà a fare i casting nella scuola più seguita d’Italia per prendere parte ad Amici 20. Il ballerino milanese aveva dovuto interrompere la sua precedente esperienza a causa di un infortunio. Un vero e proprio dispiacere per i docenti di danza, colpiti sin da subito dal talento del ragazzo, ma anche per i suoi fan, che lo avevano seguito pure durante l’avventura a Italia’s Got Talent. Proprio nel corso dello show televisivo, Federico aveva conquistato i giudici Claudio Bisio, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Littizzetto con le sue ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : ++ DA NON MOSTRARE AL TG1 ++ Ragazzi, mi sono commosso. Grazie Sannicandro, grazie Bari??. Questa è la forza della… - matteosalvinimi : Dopo le piazze e i sorrisi commoventi della Toscana si riparte, direzione Marche! Non vedo l'ora di essere insieme… - matteosalvinimi : Buona serata Amici. Calore e tanti sorrisi con la Lega ora a Benevento, grazie di cuore per l'accoglienza! Da Sud a… - Terra2itter : RT @skoda130sl: Avete presente quando a 20 anni siete andati al mare con gli amici e dopo una settimana di due di picche ,vi ricordate di u… - museionline : Più amici, più bonus! Continua a vincere 20€ ogni giorno! Condividi il link e guadagna con i tuoi amici grazie ad A… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici 20’