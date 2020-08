Venezia-Treviso in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Umana Reyer Venezia e De’Longhi Treviso aprono il gruppo C della Supercoppa 2020 di Serie A1. Al PalaTaliercio la banda di Walter De Raffaele vuole iniziare nel modo migliore una stagione che parte nel segno della continuità degli ultimi anni. ma presenta anche alcune novità. Dall’altra parte Treviso dopo una stagione monca che ha segnato il ritorno nella massima serie, vuole saggiare ancora meglio il terreno dell’A1 dopo un mercato che ha rinnovato l’organico. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 18.00 di domenica 30 agosto. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Domenica 30 agosto, Ore 18.00 – Umana Reyer ... Leggi su sportface

