Unieuro: Rimborsi per acquistare un nuovo notebook con la campagna Back to School (Di sabato 29 agosto 2020) Una nuova campagna promozionale è iniziata da Unieuro dopo Mediaworld denominata Back to School che da la possibilità di acquistare un nuovo notebook con dei Rimborsi speciali. L’utente che vuole usufruire di questo sconto dovrà acquistare un pc fisso o portatile di qualsiasi marca anche Apple a patto che il prezzo sia di 449 euro. Fatto ciò l’utente dovrà rottamare e spedire un notebook qualunque sia il suo stato e la qualità e riceverà successivamente il rimborso di 300 euro. Unieuro: validità campagna promozionale fino al 10 settembre 2020 La validità della campagna promozionale è ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Unieuro: Rimborsi per acquistare un nuovo notebook con la campagna Back to School - infoitscienza : Unieuro: rimborsi da non perdere con il nuovo Back To School - VetrinaPromo : Dal #28agosto su #Unieuro ecco il #volantino Back to School con tante offerte su #notebook, #tablet e #smartphone e… -

Ultime Notizie dalla rete : Unieuro Rimborsi Unieuro: rimborsi da non perdere con il nuovo Back To School Tecnoandroid Unieuro: rimborsi da non perdere con il nuovo Back To School

Unieuro segue a ruota MediaWorld ed altri rivenditori di elettronica con il lancio della campagna promozionale intitolata Back To School, la perfetta soluzione per acquistare un nuovo notebook, grazie ...

Volantino Unieuro “Back To School” 28 ago – 10 set: rimborso fino a 300€ sui PC usati (foto)

Le offerte del Back To School arrivano anche nel nuovo volantino Unieuro. La promozione è molto simile rispetto a quella di cui avevamo parlato in questo articolo, con una formula che permette di rice ...

Unieuro segue a ruota MediaWorld ed altri rivenditori di elettronica con il lancio della campagna promozionale intitolata Back To School, la perfetta soluzione per acquistare un nuovo notebook, grazie ...Le offerte del Back To School arrivano anche nel nuovo volantino Unieuro. La promozione è molto simile rispetto a quella di cui avevamo parlato in questo articolo, con una formula che permette di rice ...