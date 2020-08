Trapani, per la panchina Oscar Brevi è in pole (Di sabato 29 agosto 2020) Il Trapani dopo aver perso Fabrizio Castori accasatosi alla Salernitana ha individuato il nuovo allenatore. La dirigenza granata è vicina all'accordo con Oscar Brevi, ex calciatore del Palermo, e tiene anche qualche porta aperta con Gilardino e Di Donato ma l'ex mister del Padova, ultima stagione all'Olbia, sembra in pole. Intanto secondo il “Giornale di Sicilia” Sandro Porchia è il nuovo direttore sportivo. Giovedì 3 settembre dovrebbero iniziare gli allenamenti allo stadio Provinciale per il nuovo Trapani che dovrebbe disputare il campionato di serie C. Per completare l’iscrizione manca ancora l’approvazione da parte della Covisoc, che dovrebbe esprimersi entro mercoledì Trapani, per la ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Trapani per Trapani, per la panchina Oscar Brevi è in pole ItaSportPress Incendio distrugge impianto Tmb per trattare i rifiuti a Trapani, la denuncia dell’assessore Pierobon

“Ho appena ricevuto una notizia che ci fa infuriare e ci amareggia. Un incendio è divampato nell’impianto della Trapani Servizi di contrada Belvedere e pare abbia praticamente distrutto il Tmb, che se ...

Aurelia in rada

Ancora una volta il Governo nazionale ha scelto la rada di Trapani per una sua nave quarantena. Si tratta del traghetto della Snav “Aurelia” che per la seconda volta è stata dislocata nel mare davanti ...

"Ho appena ricevuto una notizia che ci fa infuriare e ci amareggia. Un incendio è divampato nell'impianto della Trapani Servizi di contrada Belvedere e pare abbia praticamente distrutto il Tmb, che se ...Ancora una volta il Governo nazionale ha scelto la rada di Trapani per una sua nave quarantena. Si tratta del traghetto della Snav "Aurelia" che per la seconda volta è stata dislocata nel mare davanti ...