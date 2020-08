Talenti, entra nell’enoteca e minaccia il titolare con un coltello: è caccia al rapinatore (Di sabato 29 agosto 2020) E’ entrato nell’enoteca di Ugo Ojetti con il volto nascosto dalla mascherina chirurgica e, coltello alla mano, ha minacciato e obbligato il titolare a consegnargli il contenuto della cassa, 300 euro in contanti. E’ successo ieri sera alle 22:50 a Roma, in zona Talenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la paura per il titolare e i clienti è stata tanta, nonostante l’azione fulminea del malvivente. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene Serpentara, che hanno avviato le indagini per cercare di identificare e acciuffare il rapinatore, che dopo il colpo è fuggito e ha fatto perdere le proprie tracce. Talenti, entra nell’enoteca e minaccia il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Talenti entra Rapina a Talenti: armato di coltello entra in enoteca, poi la fuga con il bottino TerzoBinario.it Huawei, parco tecnologico in Angola entro il 2021

(ANSA-XINHUA) - LUANDA, 28 AGO - Huawei Angola prevede di completare entro dicembre 2021 nel Paese un parco tecnologico del valore di 60 milioni di dollari. Lo ha comunicato la compagnia di telecomuni ...

Samuel Vincent Ruggeri: sognando Federer e di entrare nei migliori 50 tennisti al mondo

Il tennis italiano sta vivendo uno dei momenti più floridi della sua storia. I successi di Fabio Fognini e la crescita impetuosa di Jannick Sinner stanno facendo rivivere in parte i fasti dei gloriosi ...

