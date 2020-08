Super ticket, Ministro Speranza: “Abolito, non si pagherà più” (Di sabato 29 agosto 2020) Il Super ticket sarà abolito, parola del Ministro della Salute. Roberto Speranza ha affidato a Facebook l’annuncio in merito alla tassa da 10 euro prevista per le ricette mediche. “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più” ha scritto sui social il Ministro Speranza. L'articolo Super ticket, Ministro Speranza: “Abolito, non si pagherà più” proviene da Italia ... Leggi su italiasera

Martedì primo settembre scompare, dopo nove anni, il superticket. Si tratta della tassa che aggiungeva una quota al tradizionale ticket, che resta in vigore, ed era stata introdotta da Berlusconi e Tr ...

Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia l’abolizione del Superticket sanitario: “È abolito, nessuno lo pagherà più”. “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economi ...

