Rossetti no transfert: è calo delle vendite a causa delle mascherine (Di sabato 29 agosto 2020) Rossetti no transfert: il loro quasi integrale non utilizzo ha determinato un calo di borsa per i maggiori marchi di cosmetici. L’utilizzo dei dispositivi di protezione del nostro viso porta la quasi totalità delle donne a non voler indossare Rossetti, specie se di quelli no transfert che seccano le labbra sotto la mascherina. Con il caldo meglio idratarsi per bene. Rossetti no transfert: duro colpo per Estée Lauder L’impennata nelle vendite dei Rossetti aveva portato il marchio Estée Lauder a coniare il termine Rossetto Index, da riferire proprio a questo cosmetico. Per i Rossetti, però, si parla di un calo ... Leggi su notizieora

Addio, rossetto, addio. C'è finito anche il lipstick tra le cose sparite in questa estate del Covid. Anche il gesto consolatorio che ogni giorno in tutto il mondo una donna su tre fa davanti allo spec ...

