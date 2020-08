Roma, pusher senza respiro: 5 arresti nel giro di poche ore, sotto sequestro dosi di cocaina e denaro (Di sabato 29 agosto 2020) Nel corso dei controlli, nel pomeriggio di ieri, in due distinte attività, i Carabinieri della Compagnia Casilina e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, 4 uomini per spaccio di sostanza stupefacente al Quarticciolo, e un uomo a Trastevere, per lesioni personali aggravate. Ecco le operazioni Al Quarticciolo, al termine di un’attività antidroga, i Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste hanno arrestato 4 pusher Romani, di età compresa tra i 43 e 68 anni, tutti nullafacenti e con precedenti. I militari dopo un servizio di osservazione hanno appurato che i pusher avevano effettuato 3 cessioni di stupefacente ad altrettanti acquirenti che sono stati tutti identificati e successivamente segnalati all’Autorità competente quali assuntori. I pusher sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, pusher senza respiro: 5 arresti nel giro di poche ore, sotto sequestro dosi di cocaina e denaro - Renato88228593 : Roma, cresta sulla droga: rapiti e malmenati per giorni. in un casolare. La polizia salva due pusher… - Affaritaliani : I pusher: 'I debiti di droga si ereditano' Chiedono 2 mila euro a una prostituta -