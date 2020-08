Pino Insegno torna in televisione, condurrà un programma su RaiDue (Di sabato 29 agosto 2020) Pino Insegno torna in televisione dopo cinque anni dall’ultima esperienza su RaiUno: condurrà un programma in seconda serata Pino Insegno torna in televisione cinque anni dopo l’ultima esperienza quando affiancò Pippo Baudo e Paola Perego su RaiUno a Domenica In. Il doppiatore e coduttore romano in questi anni è apparso in tv come ospite in qualche programma. Ora tornerà sul piccolo schermo con Voice Anatomy, programma radiofonico che ha condotto per qualche anno su Radio24 e che ora trova spazio in tv, ma in seconda serata, su RaiDue. Autrice della trasmissione è sua moglie, Alessia Navarro: “Io sarò in ... Leggi su bloglive

