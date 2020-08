Il migliore è ancora Djokovic! Nole vince il Masters 1000 di Cincinnati: Raonic sconfitto in rimonta (Di sabato 29 agosto 2020) Il tennis si ferma per circa 6 mesi a causa della pandemia di Coronavirus, ma quando si ritorna in campo sembra non essere cambiato nulla: il migliore è ancora Novak Djokovic. Complici le pesanti assenze di Rafael Nadal (che ha pensato alla salute) e Roger Federer (out for the season per l’operazione al ginocchio), il tennista serbo vince il Masters 1000 di Cincinnati portandosi a quota 35° in carriera, gli stessi di Nadal. Il terzo successo stagionale arriva dopo 2 ore di partita, vinta in rimonta contro un ostico Milos Raonic che sorprende per la violenza e l’efficacia dei colpi, soprattutto al servizio, conquistandosi il primo set con un netto 1-6. Djokovic viene fuori alla distanza, ha la forza di volontà e i ... Leggi su sportfair

only4thebrave_ : @sofieatscarrots amo io e la mia migliore amica dobbiamo ancora accedere - aleksyferx : RT @Masse78: 2020 ed ancora non è stata inventata una pillola contro le aspettative. Il mondo sarebbe un posto migliore senza aspettative,… - anna_sferra : RT @Masse78: 2020 ed ancora non è stata inventata una pillola contro le aspettative. Il mondo sarebbe un posto migliore senza aspettative,… - liakadhija : RT @Masse78: 2020 ed ancora non è stata inventata una pillola contro le aspettative. Il mondo sarebbe un posto migliore senza aspettative,… - bugs651 : @FONTIANONIME1 Ah be'...si trova l'accordo tra le 3 parti e poi una dice alle altre 2 aspettate però che voglio ved… -

Ultime Notizie dalla rete : migliore ancora Il migliore è ancora Djokovic! Nole vince il Masters 1000 di Cincinnati: Raonic sconfitto in rimonta SportFair Quei Bravi Ragazzi: il film in 4K dal 10 settembre grazie a Titans of Cult

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Klopp vota Cristiano Ronaldo: «È il migliore al mondo, Messi forse del Barcellona»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, vota Cristiano Ronaldo nell’eterna lotta tra il portoghese e Lionel Messi. Il manager dei Reds, in una intervista a Marca, ha infatti elogiato il numero 7 della ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, vota Cristiano Ronaldo nell’eterna lotta tra il portoghese e Lionel Messi. Il manager dei Reds, in una intervista a Marca, ha infatti elogiato il numero 7 della ...