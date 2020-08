Etna, modeste esplosioni e intensa attività di degassamento: cessata l’emissione di cenere [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) Sull‘Etna, permane un intenso degassamento accompagnato da una discontinua e blanda attivita’ esplosiva. Lo ha reso noto l’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. L’Osservatorio Etneo, ha registrato, a partire dal pomeriggio di oggi, la cessata emissione di cenere al Nuovo Cratere di Sud-Est (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Per quanto riguarda l’andamento temporale dell’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare delle evidenti oscillazioni di ampiezza che nell’insieme definiscono un trend leggermente positivo che si mantiene principalmente nell’intervallo dei valori medi. La localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in prossimita’ dell’area del Cratere di ... Leggi su meteoweb.eu

L'Etna dà spettacolo con una nuova eruzione vulcanica

