‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Sono ancora diversi gli episodi che mancano al termine di Daydreamer – Le Ali del Sogno, ma i primi colpi di scena sono finalmente arrivati: seguitissima sin dalle puntate d’esordio, infatti, la serie turca con il sex symbol Can Yaman e con Demet Ozdemir è entrata nel vivo e le dinamiche si infittiscono sempre di più. Questa settimana abbiamo visto i due protagonisti dello show allontanarsi sempre di più e la crisi tra loro diventare sempre più profonda con il fotografo irrimediabilmente deluso e la bella stagista disperata di fronte all’idea di aver perso il suo grande amore. Gli episodi della settimana dal 31 agosto al 4 settembre, però, vedranno finalmente un riavvicinamento tra i due che, bloccati in un ascensore guasto, avranno modo di chiarirsi: la distanza tra loro, però, non sarà ... Leggi su isaechia

