Coronavirus: Russia, oltre 17.000 decessi accertati (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 29 AGO - Sono oltre 17.000 le vittime accertate del Covid-19 in Russia. Stando ai dati ufficiali, 111 persone sono morte nelle ultime 24 ore portando a 17.025 il totale dei decessi ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Coronavirus: Russia, oltre 17.000 decessi accertati Tiscali Notizie Coronavirus nel mondo, la Germania registra quasi 1500 casi in un giorno. La Corea del Sud esaurisce i posti letto

I casi nel mondo si stanno avvicinando a 25 milioni. Circa 838mila sono invece i morti. L'epidemia ha ripreso una progressione "esponenziale" in Francia, con più di 7.000 nuovi casi di infezione regis ...

