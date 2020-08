**Coronavirus: nel milanese 140 casi, 86 in città** (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Nel milanese sono sempre alti i numeri dei nuovi contagi da Covid19. Secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, qui i positivi sono 140, di cui 86 a Milano città. Leggi su iltempo

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - repubblica : Coronavirus, cittadino americano infettato per la seconda volta, è il quarto caso nel mondo - Agenzia_Ansa : L'età media dei casi diagnosticati è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione: è quanto emerge nel document… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Coronavirus oggi nel #Lazio: il bollettino per il 29 agosto: 171 casi, 103 a Roma - CasilinaNews : La situazione di oggi nel #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, la Corea del Sud esaurisce i posti letto la Repubblica Le proposte del Comune per integrare la qualificazione scolastica nel seminario “ Com-Passioni educative”

Mercoledì, 2 settembre, dalle 14,30, al teatro Alighieri in via Mariani 2, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, si terrà il seminario dal titolo: “Com-Passioni educative. Ripartire ai t ...

Covid, 20 nuove positività nel Ravennate

Sette casi sintomatici. Sono sei le guarigioni complete. Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 20 nuove positività. Si tratta di 9 sono di sesso femminile e 11 di sesso masc ...

Mercoledì, 2 settembre, dalle 14,30, al teatro Alighieri in via Mariani 2, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, si terrà il seminario dal titolo: “Com-Passioni educative. Ripartire ai t ...Sette casi sintomatici. Sono sei le guarigioni complete. Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 20 nuove positività. Si tratta di 9 sono di sesso femminile e 11 di sesso masc ...