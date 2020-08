Coronavirus in Sardegna, si indaga sui locali dei contagi (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus in Sardegna, i locali finiti nel mirino della Procura. Al vaglio degli inquirenti i video delle feste. CAGLIARI – Coronavirus in Sardegna, locali finiti nel mirino della Procura. Secondo quanto riferito da La Repubblica, i magistrati di Tempio Pausania hanno aperto un fascicolo per capire se sono state rispettate le misure anti-Covid oppure sin dall’inizio c’è stata una mancanza da parte dei gestori delle discoteche e dei bar della movida dell’isola. L’inchiesta è ancora agli inizi con nessuna ipotesi di reato formulata e persona iscritta sul registro degli indagati. Possibili nei prossimi giorni i primi interrogatori per cercare di ricostruire cosa è successo in questa zona nella settimana di ... Leggi su newsmondo

Inganna i TERMOSCANNER con BOTTIGLIA d'acqua in fronte e tachipirinaLe studiano tutte. Una nuova "ignorante moda" sta spopolando tra chi ha paura di essere bloccato, per il viaggio delle vacanze ad es ...

Coronavirus, altri cinque casi a Viterbo

VITERBO – Quattro casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

