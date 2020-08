Congo, bracconiere condannato a 30 anni di carcere: sarebbe il responsabile della morte di oltre 500 elefanti (Di sabato 29 agosto 2020) Uno dei più noti bracconieri del Congo , Mobanza Mobembo Gerard, conosciuto nel Paese come Guyvanho e responsabile dell' uccisione di oltre 500 elefanti , è stato condannato a 30 anni di carcere. L'... Leggi su tgcom24.mediaset

Uno dei più noti bracconieri del Congo, Mobanza Mobembo Gerard, conosciuto nel Paese come Guyvanho e responsabile dell'uccisione di oltre 500 elefanti, è stato condannato a 30 anni di carcere. L'uomo ...Ha ucciso 500 elefanti e per questo terribile scempio è stato condannato a 30 anni di carcere e al pagamento di circa 60mila euro. E’ successo in Congo a un bracconiere, Mobanza Mobembo Gerard, chiama ...