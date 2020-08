Cisterna. Vuole ripulire il suo terreno, dà fuoco alle sterpaglie e provoca un incendio di enormi proporzioni: denunciato 64enne (Di sabato 29 agosto 2020) Nella giornata di ieri gli Agenti del Commissariato di P. S. di Cisterna di Latina hanno identificato e deferito in stato di libertà un uomo di 64 anni, sul quale gravano pesanti elementi probatori in ordine all’incendio che avrebbe appiccato nel lotto di terreno di sua proprietà in zona Franceschetti nel Comune di Cisterna di Latina, allo scopo di ripulirlo dalle sterpaglie. L’incendio, però, alimentato dal forte vento e privo di qualsiasi controllo, nel corso della giornata si è propagato nei terreni adiacenti fino a giungere a ridosso di alcune abitazioni, le cui facciate sono rimaste seriamente danneggiate. Inoltre, il fuoco si è esteso fino a raggiungere le condutture del gas presenti nei citati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

