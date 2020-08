Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Weston McKennie: cifre e dettagli dell’operazione (Di sabato 29 agosto 2020) Un americano a Torino, il primo nella storia della Juventus. Attraverso un annuncio sul proprio sito Ufficiale la ‘Vecchia Signora’ conferma l’arrivo di Weston McKennie dallo Schalke 04. Il centrocampista, del quale abbiamo analizzato le caratteristiche qualche giorno fa, arriva con la formula del prestito oneroso a 4.5 milioni ed eventuale obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi per 18,5 milioni pagabili in tre esercizi. Il costo complessivo dell’operazione potrebbe lievitare per altri 7 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.L'articolo Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Weston McKennie: cifre e dettagli ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, per l'attacco c'è l'obiettivo-#Suarez - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | E' caccia a #Olivieri: #Empoli in prima fila per l'ala bianconera ??… - DiMarzio : #Juve, visite mediche per #McKennie. Le immagini?? - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Al di là della suggestione Luis #Suarez molto affascinante (costi però altissimi visto che guadagna €18M) il nome più caldo… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: La #Juventus pesca in Serie D per l’U23: preso il giovane portiere Matteo #Bucosse (classe 2002) dal Tolentino. Nelle pross… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus – Voci potenti, Sky svela: “Sì, ci sono stati contatti” Juvenews.eu Calcio femminile, Serie A 2020-2021: goleada del Milan, vittoria sofferta della Juventus nel 2° turno

Vanno in archivio le prime tre partite del secondo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021 ... Milan a punteggio pieno in classifica generale come la Juventus. Per le campionesse ...

Rapporto: colloqui di Dybala in corso

news calcio, Secondo quanto riferito, la Juventus sta lavorando a un nuovo contratto con Paulo Dybala, ma le due parti sono ancora lontane dal raggiungere un accordo.

Vanno in archivio le prime tre partite del secondo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021 ... Milan a punteggio pieno in classifica generale come la Juventus. Per le campionesse ...news calcio, Secondo quanto riferito, la Juventus sta lavorando a un nuovo contratto con Paulo Dybala, ma le due parti sono ancora lontane dal raggiungere un accordo.