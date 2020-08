Windbound sbarca su PC e console sulle orme di Zelda: The Wind Waker e con un'anima tra survival e narrazione (Di venerdì 28 agosto 2020) La nuova IP indie di Deep Silver, Windbound, è oggi disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e PC (su Epic Games Store e Steam). Si tratta di un interessante mix di ispirazioni che guarda al genere dei survival proponendo comunque un certo focus narrativo e strizzando l'occhio a The Legend of Zelda: The Wind Waker. Il comunicato ufficiale svela trailer e tutti i dettagli del titolo.In concomitanza con il lancio, Deep Silver ha pubblicato un trailer in stile dev diary di sei minuti, che presenta il gameplay e le interviste con i membri chiave del team di sviluppo, 5 Lives Studios, che forniscono dettagli su come è stato realizzato Windbound."Creare Windbound ... Leggi su eurogamer

