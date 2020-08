Traffico Roma del 28-08-2020 ore 09:00 (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sul lungotevere Gianicolense all’altezza di Ponte Mazzini rallentamenti per incidente anche all’Eur via dell’Oceano Indiano incrocio con via Suez Traffico intenso è rallentato invece sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Pontina e Ardeatina verso la piazza problemi poi alle porte di Roma nelle zone di nuova Colleverde Marco Simone e di Santa Lucia per la chiusura dello Stradone di Centrale del Latte si tratta della strada che collega i comuni alle porte di Roma Nord con il ... Leggi su romadailynews

AlessioBuzzanca : @gloquenzi Nel frattempo via Rinaldo d’Aquino (Centrale del latte di Roma) è chiusa al traffico sequestrando decine… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-08-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Lenta Roma - Firenze traffico rallentato > Firenze, per un guasto alla linea a Castiglion Fiorenti… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 28-08-2020 ore 08:30: Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Il treno investe una persona, circolazione sospesa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Una persona investita da un treno a San Michele al Tagliamento, sospesa la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Il traffico è sospeso da questa mattina, venerdì 28 agosto, p ...

A fuoco sterpaglie e una bombola a gpl vicino al cimitero di Antignano

Livorno: i vigili del fuoco sono intervenuti dopo le numerose chiamate dei cittadini. Densa colonna di fumo nero visibile da tutta la città. Fermato e riattivato il traffico ferroviario LIVORNO. Una d ...

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Una persona investita da un treno a San Michele al Tagliamento, sospesa la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Il traffico è sospeso da questa mattina, venerdì 28 agosto, p ...Livorno: i vigili del fuoco sono intervenuti dopo le numerose chiamate dei cittadini. Densa colonna di fumo nero visibile da tutta la città. Fermato e riattivato il traffico ferroviario LIVORNO. Una d ...