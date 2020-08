Toscana: Salvini, 'ieri folla a Orbetello, per Zingaretti e Giani erano in 15...' (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "ieri sera ad Orbetello abbiamo dovuto contingentare gli ingressi in piazza, abbiamo fatto entrare 500 persone e il resto sono rimaste fuori. Quando ci sono andati Giani e Zingaretti erano in 15, c'era un distanziamento sociale enorme, anzi il distanziamento sociale lo fanno loro...". Lo dice Matteo Salvini ad un'iniziativa elettorale a Siena. Leggi su iltempo

In un comizio a Orbetello (Grosseto) il leader della Lega Matteo Salvini assicura che “delle elezioni di settembre in Toscana se ne parlerà in Italia e in tutto il mondo”. Crede nella possibilità conc ...

