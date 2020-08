Scuola, Conferenza Regioni: ok a documento su gestione focolai. Ancora dubbi su trasporti (Di venerdì 28 agosto 2020) La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera al documento con le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia". Restano invece Ancora divisioni su trasporti e mascherine. Si va quindi avanti per trovare un accordo sulle linee guida per la ripartenza della Scuola (LO SPECIALE) dopo che ieri il vertice tra governo e Regioni ha lasciato sul tavolo i nodi della gestione di eventuali contagi da Covid-19 e dei trasporti scolastici (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). In mattinata, invece, come pre-annunciato dal commissario Arcuri è intanto cominciata la consegna di gel e mascherine alle scuole. ... Leggi su tg24.sky

