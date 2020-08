Sbranato dai leoni | muore il noto conservazionista West Mathewson (Di venerdì 28 agosto 2020) Aveva speso una vita a salvare animali selvatici, specialmente quei predatori che tanto amava. Uomo muore orribilmente Sbranato dai leoni. Un noto ambientalista e conservazionista finisce Sbranato dai leoni. Lui si chiamava West Mathewson ed era molto noto in Sudafrica, il suo Paese d’origine, proprio a causa dell’attivismo dimostrato nel corso della sua vita a … L'articolo Sbranato dai leoni muore il noto conservazionista West Mathewson è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Sbranato dai Sbranato dai leoni | muore il noto conservazionista West Mathewson ViaggiNews.com "Il cane sbranato? Ecco come è andata"

Riceviamo e pubblichiamo questa versione dei fatti su quanto è accaduto nei giorni scorsi a Montesicuro con protagonisti alcuni cani."La coppia di Montesicuro passeggiava non con un molosso di grossa ...

Aveva adottato e allevato come figlie delle leonesse: 69enne muore sbranato davanti alla moglie

Un padre di 4 figli è morto in seguito ad un incidente avvenuto all’interno della sua proprietà: le sue due leonesse lo hanno ucciso mentre giocavano. La vita di West Mathewson era cambiata completame ...

