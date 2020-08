Roma, trovato cadavere in una fontana a Villa Pamphili (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, trovato cadavere dentro a una fontana a Villa Pamphili: la scoperta di un passante Nella mattinata di venerdì 28 agosto, un passante ha trovato un cadavere in una delle fontane a Villa Pamphili a Roma e ha immediatamente avvertito i carabinieri. Ad indagare sul posto sono i militari della Stazione Gianicolense. Il corpo è stato ritrovato nella fontana del Giglio: si tratta di un uomo (forse di mezza età), ma non si conoscono ancora le cause della morte. Gli investigatori hanno isolato la zona della fontana del Giglio dov’è stato ritrovato il cadavere. Secondo i primi rilievi, ... Leggi su tpi

