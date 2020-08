Roma, avvertita scossa di terremoto: magnitudo e dettagli (Di venerdì 28 agosto 2020) A Roma e provincia è stata avvertita una scossa di terremoto, poco dopo le ore 14. La scossa non sembra aver causato particolari danni. Roma: avvertita scossa di terremoto, sia in città che in provincia. In base ai dati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si parla di magnitudo 3.0. La scossa, da quanto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

tweetnewsit : ?? ULTIM'ORA: una scossa di #terremoto è stata avvertita a Roma oggi venerdì #28agosto 2020 poco fa intorno alle ore… - mattinodinapoli : Terremoto, scossa ai Castelli: avvertita anche a Roma. Magnitudo 3. Epicentro a Lariano - Micio_Theo : @LoredanaRiccard Quando una scossa viene avvertita in tutta Roma allora c’è da preoccuparsi ???? - InMeteo : NEWS: Roma: scossa di terremoto avvertita nella capitale e in provincia - tempoweb : Terremoto ai Castelli Romani. Avvertita anche a Roma -