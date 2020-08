Ristoratore denunciato nel Napoletano: carenze igieniche e dipendenti in nero (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – E’ stato sanzionato il proprietario di un Ristoratore per carenze igienico sanitarie all’interno del suo locale, inoltre sono stati individuati 3 dipendenti in nero, privi di un regolare contratto lavorativo, di cui uno di questi con reddito di cittadinanza. I carabinieri del NAS di Napoli e del Gruppo tutela del lavoro partenopeo, insieme a militari della stazione di Palma Campania, hanno ispezionato un ristorante della cittadina riscontrando violazioni sanzionate per oltre 15mila euro. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il ristorante aveva attrezzato senza alcuna autorizzazione un locale come deposito di alimenti: l’ambiente, poi inibito, mostrava anche carenze igienico-sanitarie e strutturali. Inoltre 3 dei ... Leggi su anteprima24

MarinellaU : Davide Faraone Ha denunciato Salvini e Musumeci per procurato allarme...io intanto vorrei che il popolo italiano de… - ilSicilia : #Cronaca #carabinieridelNas Ustica: 50 kg di carne e pesce in cattivo stato di conservazione, denunciato ristorator… - TvSicilia24 : Carne e pesce mal conservati, denunciato ristoratore - imarkez : RT @blogsicilia: Ustica, ristoratore denunciato, carne e pesce in cattivo stato di conservazione - - blogsicilia : Ustica, ristoratore denunciato, carne e pesce in cattivo stato di conservazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratore denunciato Ristoratore denunciato per carenze igienico sanitarie, 3 dipendenti in nero, uno col reddito di cittadinanza Cronache della Campania Facebook segnala all'utente le trattenute dell'App Store, Apple blocca l'update

Apple ha impedito a Facebook di distribuire un aggiornamento dell'app in cui l'utente veniva informato che Apple avrebbe trattenuto il 30% da certi acquisti in-app. La funzione in cui questo messaggio ...

Vanno al ristorante cinese e lasciano un biglietto: «Gente di m***, ci avete portato il Covid»

Un gruppo di ragazzi ha mangiato al ristorante cinese con la formula “All you can eat” per un conto da 180 euro. Ma, al momento di pagare, i sette ragazzi sono scappati dal ristorante cinese-giappones ...

Apple ha impedito a Facebook di distribuire un aggiornamento dell'app in cui l'utente veniva informato che Apple avrebbe trattenuto il 30% da certi acquisti in-app. La funzione in cui questo messaggio ...Un gruppo di ragazzi ha mangiato al ristorante cinese con la formula “All you can eat” per un conto da 180 euro. Ma, al momento di pagare, i sette ragazzi sono scappati dal ristorante cinese-giappones ...