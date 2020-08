Pontina, da lunedì rifacimento manto stradale (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – Sulla strada statale 148 Via Pontina avanzano i lavori di ripristino della pavimentazione in corso di esecuzione da parte di Anas. Per consentire lo svolgimento degli interventi, da lunedi’ 31 agosto e fino al prossimo 5 ottobre, sara’ istituito il restringimento di carreggiata, in direzione di Terracina, in tratti saltuari tra il km 67 ed il km 109,200, in funzione dell’avanzamento delle attivita’; il transito sara’ consentito sempre su una corsia. Per particolari e necessarie esigenze lavorative verranno istituite, temporaneamente, uscite obbligatorie sulla viabilita’ locale. Gli interventi rientrano in un ampio programma di attivita’ di pavimentazione sulla Pontina del valore d’investimento complessivo pari a 17 milioni di euro. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Pontina lunedì “LatinaLegale”, istituzioni e associazioni insieme per il progetto per le scuole latinaoggi.eu