“Non esiste isola Covid Free”. Briatore? Un “sognatore trumpiano” (Di venerdì 28 agosto 2020) Adesso lo dicono tutti. Titoli a tutta pagina sui quotidiani, ma lui, Riccardo Villari, dal curriculum variegato (deputato, senatore, Presidente Commissione Vigilanza Rai, Sottosegretario ai Beni Culturali, infettivologo, docente universitario e ora Presidente della Città della Scienza di Napoli, lo va dicendo dall’inizio dell’estate…. “Shhhhh, non ti fare sentire”, gli davano di gomito gli amici seduti al bar della Piazzetta di Capri, dove Villari è di casa. Sbarca a Panarea a inizio agosto e alla sottoscritta dice la stessa cosa: “Non esiste isola Covid Free“. Stessa reazione: “Presidente aspettiamo di partire altrimenti qui ci fanno il cu.etto”. “Ok, ne parliamo al rientro. Spero che i dati mi smentiscano”, risponde sornione. Invece non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

