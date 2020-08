"Non avevamo soldi per pagare. Ci scusiamo". Identificati gli autori del biglietto razzista (Di venerdì 28 agosto 2020) Al momento di pagare il conto a ristorante cino-giapponese si sono defilati, lasciando però un biglietto di insulti: “Cinesi di m... ci avete portato il Coronavirus”. Quattro di loro, adesso, si sono presentati spontaneamente dai carabinieri per chiedere scusa. È successo a Ciriè (Torino), dove un gruppo di sei giovani, martedì sera, aveva cenato al ‘Majide’ per una spesa di 180 euro.I carabinieri stanno individuando i componenti della comitiva visionando i filmati delle telecamere della zona. I quattro hanno chiesto di potersi scusare con il proprietario del locale e di saldare il conto.Si legge sulla Stampa:Hanno ammesso di essere scappati perché non avevano i soldi per pagare la cena consumata con la formula “All you can eat”, ovvero con una ... Leggi su huffingtonpost

"Non avevamo soldi per pagare. Ci scusiamo". Identificati gli autori del biglietto razzista

Sud Italia, ecco perché troppo Stato nell'economia non lo aiuta

La pandemia ha colpito soprattutto alcune province lombarde, emiliane e venete, ma sin da principio il governo l’ha detto a chiare lettere: almeno il 40% dei fondi del Recovery Fund verranno impiegati ...

Coca-Cola taglierà posti di lavoro in ristrutturazione

28 agosto (Reuters) - Coca-Cola ha annunciato che taglierà quasi la metà delle sue unità operative e offrirà pacchetti di esodi volontari a 4.000 lavoratori, anche negli Stati Uniti, nel tentativo di ...

