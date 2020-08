Neymar, karaoke scatenato in dolce compagnia… (Di venerdì 28 agosto 2020) Neymar si rilassa e si gode il meritato riposo dopo la lunghissima stagione vissuta e terminata di recente. karaoke scatenato per il brasiliano in compagnia della nota cantante Anitta. Neymar, karaoke scatenato in dolce compagnia… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Neymar, karaoke scatenato in dolce compagnia... - -