Monza, Donati: «È un progetto ambizioso, le motivazioni non mancheranno» (Di venerdì 28 agosto 2020) Giulio Donati, nuovo acquisto del Monza, è intervenuto ai canali ufficiali del club brianzolo. Ecco le sue prime parole Giulio Donati, nuovo acquisto del Monza, è intervenuto ai canali ufficiali del club brianzolo. Ecco le sue prime parole in biancorosso: «È un progetto veramente importante e ambizioso, le motivazioni non mancheranno sicuramente». Come l’ha convinta il Monza? «Ho avuto il piacere di avere un incontro con Galliani: mi ha recapitato pochi messaggi, ma molto chiari. Ho ben preciso il compito, farò di tutto per aiutare il gruppo». Come valuta questi primi giorni? «Sono rimasto colpito in positivo, ho trovato un gruppo affiatato con grandissima qualità e ... Leggi su calcionews24

Il Monza ha fretta e fa un mercato da A

Settebello Monza. Con l'acquisto del portiere Michele Di Gregorio in prestito con diritto di riscatto dall'Inter (manterrà un contro-riscatto) sono saliti a 7 i colpi di mercato piazzati dalla società ...

