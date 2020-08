Milan, Ibrahimovic dà un indizio sui social: prenderà la maglia numero 11 (FOTO) (Di venerdì 28 agosto 2020) indizio social da parte di Zlatan Ibrahimovic, che è pronto a cominciare la nuova annata sempre in forza al Milan dopo l’accordo ormai raggiunto per il rinnovo. L’attaccante svedese ha pubblicato un post che lo ritrae con la maglia rossonera e con il numero 21, usato nella stagione da poco terminata, modificato con un FOTOmontaggio fino a renderlo “11”, che dunque sarà la il numero di maglia scelto per quest’anno. View this post on Instagram Like I said im just warming up @acMilan A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) on Aug 28, 2020 at 1:36am PDT Leggi su sportface

AntoVitiello : #Milan, domani #Ibrahimovic sbarca a Milano. Prenderà la maglia numero 9 - AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Ibrahimovic, le cifre dell'accordo tra le parti - hoodiesa7va : RT @RadioRossonera: Tutto fatto, come prevedibile, per Zlatan #Ibrahimovic al #Milan parte III In arrivo in Italia, prenderà la maglia n.9… - pitbullrossoner : RT @AntoVitiello: #Milan, domani #Ibrahimovic sbarca a Milano. Prenderà la maglia numero 9 -